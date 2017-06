Sven Kums tekent contract bij Anderlecht

Nadat Kums AA Gent in 2015 naar de eerste titel in de clubgeschiedenis leidde, vertrok hij naar het Engelse Watford dat hem meteen uitleende aan het Italiaanse Udinese. Maar nu keert hij terug. Onder meer AA Gent had opnieuw aan zijn mouw getrokken maar paarswit geniet duidelijk de voorkeur van Kums. Op die manier kan hij ook aantreden in de Champions League. En dat is volgens Kums de beste manier om zich in de kijker te werken bij de bondscoach. Want ook het WK van 2018 staat bovenaan het verlanglijstje van Kums.