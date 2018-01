Tempo Overijse wint eerste wedstrijd van het jaar met 3-1

14 op 27, dat was het rapport van Tempo Overijse nadat Ewen Verheyden als coach werd ontslagen en Kris Goris overnam. Een frisse start voor 2018? Misschien wel, want na acht minuten kon Tempo Overijse gisteren een eerste doelpunt maken tegen Wijgmaal. Nog eens acht minuten later volgde een tweede doelpunt.

Tijd voor Wijgmaal om zich te laten gelden. Voor de rust konden de bezoekers een eerste doelpunt maken en werd het 2-1.

In de tweede helft waren de kansen schaarser, maar de intensiteit bleef. Uiteindelijk kon Overijse nog eens scoren en eindigde de wedstrijd 3-1.