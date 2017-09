Voorbeschouwing Diegem-Hoeilaart

Diegem heeft zich in de aanloop naar het nieuwe seizoen gevoelig versterkt. Met onder meer Fausto Santoro en Dennis Dessaer haalde het spelers binnen die eerste en tweede klasse-ervaring hebben. De opvallendste versterking is Mirko Gajanovic, de doelpuntenmachine die overkomt van reeksgenoot Eppegem. Met de 29-jarige spits in de rangen mag en moet Diegem de lat hoger leggen.

"Ik ken de reputatie van Diegem, die ploeg hoort thuis in de tweede amateurklasse," zegt Gajanovic. "Dus ik ben een ambitieuze speler die de lat hoger legt. Maar die druk is positief, het is geen negatieve druk." Momenteel speelt Gajanovic wel een rijtje lager. Als spelverdeler op de nummer 10, in steun van diepe spits François Erdogan. Een combinatie die nu al dodelijk is.

De supporters van Diegem mogen dus vuurwerk verwachten van het spitsenduo dit jaar. Liefst zondag al tegen promovendus Hoeilaart, want de competitiestart missen, is hier geen optie.

De wedstrijd start zondag om 15u. RINGtv volgt de match en brengt 's avonds verslag uit in RINGtv SPORT op zondag.