Voorbeschouwing SK Halle-Bornem

Voetbalclub SK Halle staat derde laatste in de tweede amateurklasse A. Van de 16 ploegen zakken de twee laatste, nummer 14 moet barragewedstrijden spelen. SK Halle staat op dit moment 14de. Zondag komt Bornem, de nummer 10. Punten pakken is de boodschap.

Uit de heenronde puurde Halle 10 op 45, maar in de terugronde ogen de cijfers positiever: zeven op negen.

"Er wordt hard getraind. Op het veld merken we meer en meer dat er echt een ploeg staat en dat merkte ik in de heenronde niet," legt speler Menco Derijck de ommezwaai uit.

Zondag komt de nummer 10, Bornem. Halle verloor de heenwedstrijd met 2-1. "Het is een ambetante ploeg die met lange ballen speelt en rekent op de spits, die groot is," weet trainer Alan Haydock. En toch is winnen de boodschap. Derijck weet al hoe: "Volle gas vooruit. Een goal meer maken dan de tegenstander. Ik denk dat we daar sterk in zijn de laatste tijd."

Ondertussen lopen de fusiegesprekken tussen SK Halle en FC Pepingen. Daarover wordt pas 15 februari gecommuniceerd.