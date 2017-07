Wielrenner Jasper De Buyst verlengt contract bij Lotto Soudal

Marc Sergeant, sportief manager Lotto Soudal: “Jasper heeft bewust gekozen om vanaf dit seizoen alles op de weg te zetten. Iedereen die het wielrennen volgt, moet erkennen dat dat een goede keuze is geweest. Hij heeft naar aanloop van dit seizoen voor het eerst een normale winter doorgemaakt, zonder pistewedstrijden. Dat heeft zich geuit in een sterk eerste deel van 2017. Tot nu toe finishte Jasper dit seizoen negen keer in de top tien, waarvan vijf keer in de top vijf. Begin juni boekte hij in de Heistse Pijl zijn eerste profzege op de weg. Mooie resultaten voor een jonge renner. Jasper draait al enige tijd mee, maar laten we niet vergeten dat hij pas 23 is. Hij kan nog veel progressie maken. Jasper is niet traag en sprints met een kleiner groepje kan hij zeker winnen. In massasprints kan hij functioneren als lead-out. Bovendien heeft hij een behoorlijke tijdrit in de benen. Als hij de huidige lijn kan doortrekken, zal hij in rittenkoersen van een aantal dagen zeker een rol kunnen spelen.”

Jasper De Buyst: “Ik voel dat er mogelijkheden zijn voor mij om door te groeien binnen de ploeg, dus ik ben heel tevreden met deze contractverlenging. Ik heb mijn plaats verworven in dit team en voel de appreciatie. Dit is het eerste seizoen dat ik alles op de weg zet. Ik mag tevreden zijn over mijn seizoen tot nu toe. Begin juni heb ik mijn eerste wedstrijd gewonnen en daar ben ik heel blij mee. Ik was er voordien al een aantal keer dichtbij, maar op bepaalde momenten ontbrak het mij nog wat aan ervaring om het af te maken. Dat zijn lessen voor de toekomst.”

“Ik kijk enorm uit naar de komende twee jaar bij Lotto Soudal, ik voel me hier erg goed. Ik weet welke kansen voor mij kunnen zijn en wat me in andere gevallen te doen staat, dat kan het aantrekken zijn van de sprint of werken voor de ploegmaats in klassiekers. Die combinatie maakt het leuk.”