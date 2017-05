Youri Tielemans verkozen tot Profvoetballer van het Jaar

Youri Tielemans (873 punten) haalde het overtuigend van Racing Genk-speler Alejandro Pozuelo (388 punten) en ploegmaat Leander Dedoncker (368 punten). Tielemans volgt op de erelijst zijn aanvoerder Sofiane Hanni op. Tielemans won twee weken geleden ook al de Ebbenhouten Schoen, een trofee voor de beste speler van Afrikaanse origine.

Op het gala bevestigde Anderlecht-manager Van Holsbeeck dat Tielemans vertrekt bij Anderlecht. De transfer naar AS Monoca is zo goed als afgerond. Met de transfer zou een bedrag gemoeid zijn van ongeveer 25 miljoen euro.

Premier League clubs have missed out on Anderlecht starlet Youri Tielemans, with the Belgian international joining Monaco. (Source: Mirror) pic.twitter.com/cz3NaCPQ6r

