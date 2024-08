Verkeer op buitenring twee weken op één rijstrook aan Leonardtunnel: “Extra verkeershinder”

Volgende week maandag augustus start de aannemer met onderhoudswerken aan de tunnelingang van de buitenring richting Zaventem. “Net zoals bij de zijwand van de binnenring, wordt eerst het verouderde beton verwijderd. Daarna wordt nieuwe wapening geplaatst”, zegt Anton De Coster van het Agentschap Wegen en Verkeer. “Om aan de zijwanden te kunnen werken, heeft de aannemer voldoende ruimte nodig. Daarom wordt er gedurende twee weken een rijstrook ingenomen. Het verkeer zal in die periode enkel over de linkerrijstrook door de tunnel kunnen rijden. Het verkeer dat vanuit Waterloo komt, houdt dus best rekening met extra wachttijden.”

De werken duren tot en met 18 augustus, maar Wegen en Verkeer waarschuwde eerder al dat ook in het najaar nog ernstige verkeershinder zal zijn. “Hoewel het verkeer dat van de binnenring richting Namen rijdt een ‘eigen’ rijstrook heeft, zal de ernstige hinder op de binnenring aanhouden tot eind november enniet tot half november, zoals eerst aangekondigd werd”, zegt De Coster. “De tunnel van de ring wordt tot eind dit jaar ‘s avonds en ‘s nachts afgesloten. Ook overdag zal er hinder zijn, maar we weten nog niet precies wanneer en waar. De werken die momenteel - en binnenkort - lopen zijn sterk weersafhankelijk. Het is dus mogelijk dat de planning nog verschuift.”