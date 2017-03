Dilbeek maakt masterplan voor nieuwe sportinfrastructuur

Veel Vlaamse gemeenten kampen met verouderde sportinfrastructuur en kunnen de nodige renovaties niet betalen. In Dilbeek zijn vooral de sportsites in deelgemeenten Itterbeek en Schepdaal er slecht aan toe. Maar de gemeente heeft in haar begroting wel degelijk budget voorzien om de Keperenberg- en Caerenbergveldsite grondig op te knappen.

De sporthal op de site Keperenberg in Itterbeek is zo afgeleefd, dat het zelfs te gvaarlijk is om hier nog te sporten. En ook de site Caerenbergveld in Schepdaal kan een boost gebruiken. En die komt er, belooft het Dilbeekse gemeentebestuur. Maar om lapwerk te vermijden, werkt de gemeente al maanden aan een breed gedragen masterplan. “Wij hebben eerst een traject ‘gedroomd’ met alle verenigingen over waar we naartoe willen. Op basis van die ideeën zal een ontwerper nu een concreet plan uittekenen”, verduidelijkt Jef Vanderoost, schepen van Financiën Dilbeek.

Keperenberg in Itterbeek (schets 1)

“Voor de Keperenberg is het voorzien dat er een nieuwe sporthal komt op de plaats van de tennisterreinen. De huidige sporthal zal afgebroken worden en plaats ruimen voor een groot multifunctioneel plein”, zegt Anneleen Van den Houte, schepen van Sport. In de verre toekomst wil Dilbeek hier ook werk maken van een nieuw zwembad.

Caerenbergveldsite in Schepdaal (schets 2)

Op veel kortere termijn heeft de gemeente concrete plannen voor de Caerenbergveldsite in Schepdaal. Het sportcentrum krijgt er een grondige renovatie, er zal een nieuw grasveld worden aangelegd en de gemeente overweegt ook een Finse piste. Tegen het najaar moeten de plannen klaar zijn en van a tot z gefaseerd zijn, zodanig dat we aan de slag kunnen gaan”, aldus Vanderoost.