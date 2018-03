Hoger Op Wolvertem Merchtem kampioen in het damesvoetbal

Met nog 4 wedstrijden te gaan is HOWM kampioen in eerste provinciale Brabant. De ploeg promoveert zo, in haar eerste seizoen na de degradatie, weer naar tweede nationale. Gisteren wonnen de dames van RWDM.

Een klein halfuurtje voor de aftrap kregen ze bij HOWM al 'goed' nieuws te horen uit Wezemaal. De thuisploeg had daar namelijk eerste achtervolger SK Leeuw het eerste puntenverlies uit de terugronde aangesmeerd: 4-4. Zo was een eerste voorwaarde vervuld om dit weekend al de titel te kunnen pakken.

Maar er moest ook nog gewonnen worden RWDM, dat gisteren op bezoek was bij HOWM. De kern van de thuisploeg telede heel wat afwezigen wegens blessure en ziekte. RWDM kwam al vroeg op voorsprong, maar nadien nam de thuisploeg het heft in handen. De Brael verzilverde algauw het overwicht met een rake kopslag. Niet zo heel veel later was er een prachtige combinatie en maakte Bien er 2-1 van. Net voor rusten leek Smismans de match helemaal te beslissen: 3-1.

Na de rust eenzelfde spelbeeld. Bien scoorde 4-1. Maar de honger was nog niet gestild. Bovens maakte er 5-1 van en Meysman legde de eindscore vast: 6-1. Meteen mocht HOWM beginnen vieren want de ploeg telt na 189 wedstrijden 50 punten. Achtervolgers SK Leeuw en Wolfsdonk kunnen nog maar aan 49 punten geraken. De resterende 4 matchen zijn enkel nog goed voor de statistieken!