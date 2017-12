Zuunse karpers zijn top in onderwaterhockey

Onder water hockey spelen. Een niet alledaagse, maar daarom niet minder spectaculaire sport. De Zuunse karpers uit Sint-Pieters-Leeuw zijn er alleszins bijzonder goed in. In de eerste klasse van het onderwaterhockey wisten de Zuunse karpers zich na 2 van de 4 speeldagen te plaatsen voor de top-poule en dat is te vergelijken met play-off 1 van het voetbal.

De Zuunse karpers zijn in totaal met 15 spelers en die spelen al 8 jaar onderwaterhockey. Steven De Laat is de oprichter en tevens trainer van de Zuunse karpers. "Ik studeerde aan de VUB, waar er een onderwaterhockeyclub actief was. Ik heb het eens geprobeerd en ik was meteen verkocht. In onze streek was geen club en daarom ben ik er in Sint-Pieters-Leeuw mee begonnen."

Bij onderwaterhockey komt het er op aan om tactisch te spelen. Geen evidente zaak. "Het is 6 tegen 6 onder water en je moet proberen een goal te maken. Maar de spelers hebben geen zuurstofapparaat onder water, wat betekent dat elke speler op het juiste moment onder water moet zijn", aldus Stijn Soumillion, één van de spelers van de Zuunse karpers.

De Zuunse karpers doen het alleszins uitstekend. In het Belgisch Kampioenschap, de eerste klasse van het onderwaterhockey, wisten ze zich na 2 van de 4 speeldagen te plaatsen voor de top-poule, te vergelijken met de play-off 1 in het voetbal. De ambitie is om ooit kampioen van België te kunnen spelen. De sterke prestaties van de Zuunse karpers komen ook de nationale ploeg ten goede. Die is op wereldniveau aan een opmars bezig en op die manier wint de sport alsmaar aan populariteit.