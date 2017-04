10 kinderdagverblijven zetten activiteiten stop omdat ze niet voldoen aan taalvereisten

10 kinderdagverblijven in de Rand zetten hun activiteiten stop omdat ze niet voldoen aan de taalvereisten. Eind november 2014 stonden er nog 24 kinderdagverblijven op de lijst. 3 hebben zich intussen in orde gesteld, 10 zijn vrijwillig gestopt of gaan dat binnenkort doen en 11 zijn nog steeds niet in orde. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister Jo Vandeurzen op een schriftelijke vraag van Lies Jans (N-VA).