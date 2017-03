109 dieren in beslag genomen na verwaarlozing in Dilbeek

De lokale politie heeft 109 dieren in beslag laten nemen in Sint-Ulriks-Kapelle (Dilbeek). Het gaat om o.m. lama’s, schapen, eenden, kalkoenen, een paard en 2 ezels. De dieren bevonden zich op een weide in de Bekkerzeelstraat naast de E40.

Om de dieren te kunnen vangen deed de politie een beroep op de Ark van Pollare. Deze organisatie kwam met 5 medewerkers ter plaatse. Maar gezien het grote aantal dieren lanceerde de dierenorganisatie ook nog een oproep naar vrijwilligers via Facebook.

Zo’n 40 dierenliefhebbers kwamen ter plaatse om de meer dan 100 dieren te vangen. Sommige dieren waren er erg aan toe. De meeste waren ondervoed. Een aantal dieren had ook last van luchtwegeninfecties of schurft. In een bosje naast de weide werden ook karkassen en beenderen terug gevonden. De eigenaar kreeg eerder al een verbod op het houden van pluimvee maar dat was intussen wel afgelopen.

De Ark van Pollare uit Ninove zal de dieren opvangen en verzorgen tot het parket een beslissing heeft genomen wat er met de dieren moet gebeuren. De vzw doet daarom een oproep naar giften om de kosten voor de dierenarts te kunnen betalen en de dieren te voederen. (foto: Mozkito)