14 actiegroepen Zaventem vragen afschaffing nachtvluchten

Schaf de nachtvluchten volledig af. Dat is de belangrijkste eis die 14 actiegroepen gezamenlijk op tafel leggen voor de regeringen in ons land. Bovendien willen de belangenverenigingen dat Brussels Airport niet meer groeit en dat het aantal vluchten per jaar beperkt wordt tot 220.000.

In totaal hebben 14 actiegroepen zicht aangesloten bij het gezamenlijk platform: o.m. de actiegroep Noordrand, vzw Boreas, Awacss, Bal en Wake-up Kraainem maar ook heel wat Brusselse verenigingen. Door zich te verenigingen hopen ze gehoord te worden in de heftige discussie tussen de gewesten rond de Brusselse geluidsnormen. Ze zijn het beu dat de hinder voortdurend verplaatst wordt in functie van electorale overwegingen. De politiek heeft volgens hen de voorbije 20 jaar dan ook nooit werk gemaakt van een langetermijnvisie.

De actiegroepen roepen de politici van alle regeringen op om de hinder voor iederen te verlichten. Dus niet alleen voor de Brusselaars maar ook voor de Vlaamse en de Waalse omwonenden die momenteel overvlogen worden. Daarom willen ze dat tegen eind 2019 de luchthaven 's nachts gesloten blijft en niemand nog overvlogen wordt tussen 22u en 7u. Dit is volgens de actiegroepen mogelijk door overdag meer vluchten te laten vertrekken of door meer gebruik te maken van de regionale luchthavens. Voorts vragen ze dat het aantal vertrekkende en landende vluchten op Zaventem geplafonneerd wordt tot 220.000 omdat Brussels Airport in zeer dichtbevolkt stedelijk gebied ligt.

De actiegroep Leuven Rechtdoor distantieert zich van het platform. Zij willen van een afschaffing van de nachtvluchten niet weten maar pleiten wel voor een billijke spreiding van het lawaai.