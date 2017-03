2 miljoen euro voor natuurinrichtingsproject in Torfbroek in Kampenhout

Vlaams minister Joke Schauvliege heeft groen licht gegeven voor het opstarten van een natuurinrichtingsproject in het domein Torfbroek in Kampenhout. Het project voorziet in 2018 en 2019 voor meer dan 2 miljoen euro werken. Het Torfbroek was in 1981 het eerste natuurgebied dat in ons land als dusdanig erkend werd.