600.000 euro voor restauratie twee vliegtuigloodsen Grimbergen

De bouw van de vliegtuigloodsen dateert uit 1947 en zijn revolutionair op zowel materiaal-technisch als op typologisch vlak. Volgens het principe van de ronde vorm van de schaalstructuur is de structuur van het dak op een innovatieve en zeer lichte manier gebouwd. Hoewel de betonschalen voor het dak van de hangars nergens dikker zijn dan 10 cm, wordt met deze met zelfdragende betonstructuur een oppervlakte van bijna 2 000 m² overspannen. Kortom: één van de zeldzame hoogtepunten van de 20ste-eeuwse betonarchitectuur in Vlaanderen. In een tijd dat Grimbergen nog een dorp van kleine boeren was, boden de betonnen ‘paddenstoelen’ een utopisch zicht midden in de Grimbergse landbouwvlakte.

De premie van 599.000 euro wordt voorzien voor dringende onderhoudswerken en restauratie. Het vliegveld van Grimbergen is sinds 1996 in gebruik als recreatief vliegveld.