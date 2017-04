700 Vilvoordse leerlingen leggen fietsexamen af

In Vilvoorde zullen alle leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar uit alle netten van het onderwijs deze week een fietsexamen afleggen. Tijdens de vaardigheidstest moeten ze een parcours afwerken langs de secundaire scholen onder begeleiding van de politiediensten. Want als de leerlingen straks het lager onderwijs achter de rug hebben is het de bedoeling dat ze zelfstandig en op een veilige manier naar die scholen kunnen fietsen.

Schepen van Onderwijs Jo De Ro mocht vanmorgen als eerste het goede voorbeeld geven en het behendigheidsparcours afleggen van het Groot Vilvoords Fietsexamen. Bijna alle Vilvoordse basisscholen, in het totaal ruim zevenhonderd kinderen, nemen deel aan dit initiatief van de stad dat nog de hele week loopt.

Na de vaardigheidstest moeten de leerlingen een flinke trip van zeven kilometer maken langs de secundaire scholen in de stad. “Dat is een bewuste keuze want de leerlingen hebben bijna hun lager onderwijs afgewerkt. Wij hopen dat ze in het secundair onderwijs niet meer met de auto naar school worden gebracht maar zelf met de fiets gaan”, verduidelijkt schepen van Onderwijs Jo De Ro. Of de leerlingen het behendigheidsparcours ook tot een goed einde hebben gebracht, zie je vanavond in het nieuws op RINGtv.