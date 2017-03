8.000 bezoekers voor Beaulieu 2017 en cheque van 28.195 euro voor MS-kliniek

Zo’n 8.000 bezoekers bezochten de voorbije weken de unieke kunsttentoonstelling ‘Beaulieu 2017’ in Machelen. Maar liefst 45 werken werden verkocht. De kunstenaars schonken 25% van de opbrengst aan de MS-kliniek in Melsbroek. Goed voor een vette cheque van 28.196 euro.

Begin deze maand opende in Machelen de prestigieuze tentoonstelling Beaulieu 2017 met werk van nationaal en internationaal gereputeerde kunstenaars. Het is de eerste keer sinds de restauratie dat het beschermde, zeventiende eeuwse kasteel Beaulieu werd opengesteld voor een groots opgezet evenement. De opbrengst van de tentoonstelling, 28.196 euro, werd tijdens het slotweekend overhandigd aan de MS-kliniek in Melsbroek. Het geld zal gebruikt worden voor de aankoop van een gesofisticeerd fitnesstoestel. Dit toestel zal de mensen die in een rolstoel zitten in staat stellen om recht te staan en stappen te zetten.

Wie de tentoonstelling mocht gemist hebben, kan hieronder nog even nagenieten.