906 keer protest tegen sloop NOVA-complex Machelen 

De sloophamer dreigt voor Nova, het bekende zalencomplex en vroegere bioscoopgebouw in het hart van de gemeente Machelen. De petitie om het complex voor afbraak te behoeden is intussen meer dan 900 keer ondertekend, maar het lijkt te laat om het tij nog te keren.

Dat de eigenaars van het gebouw, de kerkfabriek Sint-Gertrudis en de vzw Parochiale Werken, van het complex af willen, is al langer geweten. De site zou gesloopt worden om op de locatie een vastgoedproject neer te poten. Twee maand geleden besloten een hele resem Machemse verenigingen die kind aan huis zijn in Zaal Nova tot een petitie tegen de sloop. Die is inmiddels 906 keer ondertekend door Machelaars en sympathisanten. Bij de initiatiefnemers, die zich verenigden in het actiecomité ‘Red Nova Machelen’, zijn o.a. Femma, KWB, de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia, Okra, Xenia en Welzijnszorg.

Het actiecomité is intussen de wanhoop nabij. Aan onze redactie bericht het comité: “De eigenaars van het complex zetten hun plannen door om het Novacomplex te slopen om een vastgoedproject mogelijk te maken. De verzuchtingen van de verenigingen en de uitbaters van het complex hebben niet tot andere inzichten geleid. Er komt zelfs geen enkele informatie over de plannen die onderzocht worden, ook al was ons dat beloofd. De vrees bestaat dat we vroeg of laat voor een voldongen feit zullen staan.”

Het actiecomité blijft erbij dat het verdwijnen van het Novacomplex een grote, negatieve impact zal hebben op het sociale leven in Machelen. In het gebouw vinden jaarlijks zo’n 400 activiteiten plaats.