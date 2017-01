Aantal faillissementen in Halle-Vilvoorde met 8% gedaald in 2016

Het aantal faillissementen in Halle-Vilvoorde is vorig jaar met 8% gedaald. Een opmerkelijk cijfer rekening houdend met de aanslagen begin dit jaar in Zaventem en Brussel. Het gaat zelfs om het laagste cijfer in 10 jaar tijd. Dat blijkt uit de statistieken van het handelsinformatiekantoor Graydon.

In Vlaams-Brabant zijn vorig jaar 598 bedrijven failliet gegaan, een daling met 1,64% in vergelijking met 2015. De daling is vooral voelbaar in Halle-Vilvoorde met slechts 292 faillissementen. Vorig jaar waren er dat nog 317. Een daling dus met ongeveer 8%. Halle-Vilvoorde legt daarmee de beste cijfers voor in 10 jaar tijd en dat is opmerkelijk rekening houdend met de terreurdreiging en de aanslagen op Zaventem en in Brussel. In het arrondissement Leuven steeg dan weer het aantal bedrijven dat over kop ging met ruim 5% tot 306.

In heel België legden 10.066 bedrijven de boeken neer of 5,1% minder dan in 2015. Vooral de eerste 7 maanden daalde het aantal faillissementen gevoelig. Maar de goed nieuwsshow is intussen al opnieuw afgelopen want sinds augustus worden we systematisch geconfronteerd met nieuwe stijgingen in de faillissementscijfers.

Vooral in het Brussels Gewest is deze trendbreuk zeer voelbaar (augustus +25,86%, september +31,86%, oktober +68%, november + 25,17% en december + 3,7% ) Toch kan het Brussels gewest voor het volledige jaar goeie cijfers voorleggen. Zo daalde het aantal faillissementen van 2.172 in 2015 naar 2.021 in 2016.

20.708 werknemers verloren hun baan

Tijdens 2016 is het mogelijk jobverlies als gevolg van het faillissement van de werkgever voor het 4e jaar op rij afgenomen. Afgelopen jaar kwamen ongeveer 20.708 jobs op de tocht te staan door problemen bij de werkgever. In 2015 werden er nog 23.050 geteld. Het is zelfs al van 2008 geleden dat er nog minder dan 23.000 banen op jaarbasis rechtstreeks bedreigd werden door het faillissement van de onderneming.

Voornamelijk in de horeca en in de bouwsector sloten heel wat bedrijven de deuren. Daar sneuvelden dan ook het grootste aantal jobs: 3.627 banen in de horeca en 4.053 in de bouwsector. Ook drukkerijen, media & uitgeverijen hadden het zeer moeilijk in 2016.