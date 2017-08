Al 60% van buxussen in Vlaams-Brabant beschadigd door buxusmot

Uit de vlindertelling die Natuurpunt afgelopen weekend organiseerde blijkt dat de opmars van de buxusmot in Vlaanderen zich in een razend tempo voortzet. Al 60% van de buxuseigenaars in onze provincie wordt momenteel geconfronteerd met de exotische nachtvlinder die grote schade kan toebrengen aan buxusplanten.

De aanwezigheid van de buxusmot verschilt van regio tot regio. Zo meldt in Antwerpen 69% van de buxuseigenaars schade, in Vlaams-Brabant is dat 60%, in Oost-Vlaanderen 57 % en in Limburg 51%. Met 12 procent blijft West-Vlaanderen grotendeels gespaard.

Natuurpunt roept op bestrijdingsmiddelen te gebruiken die de natuur niet schaden. Naast het manueel verwijderen van de rupsen wordt ook het gebruik van feromoonvallen geadviseerd die de mannetjes van de buxusmot lokken. Ook biologische bestrijdingsmiddelen kunnen gebruikt worden maar deze zijn doorgaans enkel beschikbaar voor professionele tuinaannemers.

Buxus is geen aanwinst voor de natuur

Omdat de buxus geen aanwinst is voor de natuur in je tuin suggereert Natuurpunt voorts van de nood een deugd te maken en ze te vervangen door bijvoorbeeld lavendel of marjolein, gemengde hagen met liguster, meidoorn, sporkenhout of veldelsdoorn die ecologisch interessanter zijn. (Bekijk ook de reportage: ‘Buxusmot nu ook actief in onze regio’)