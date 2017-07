Buxusmot nu ook actief in onze regio

De buxusmot heeft ook onze regio bereikt. De rups die afkomstig is uit Azië, is een echte veelvraat. Sinds enkele jaren is de buxusmot aan een opmars bezig en intussen zijn ook in onze regio de eerste gevallen opgedoken. In tuincentra vind je producten om de larven en de mot te verdelgen.

Sinds 2010 is er een plaag in ons land. Vooral in de regio’s Gent en Antwerpen liggen de containerparken vol met aangetaste en kaalgevreten buxusplanten. Ook in Oost-Vlaanderen en Limburg komen versnipperd aantastingen voor. En ook onze regio laat de buxusmot niet langer links liggen. Zo zijn er verschillende gevallen ontdekt in de regio Liedekerke en Halle.

De motten duiken op vanaf april en zetten hun eitjes op de onderkant van hun favoriete planten: de buxussen. Niet veel later worden de rupsen zichtbaar die zo’n 4 cm groot worden. Ze zijn herkenbaar aan hun felgroene lichaam met zwarte stippen en lichte en zwarte lengtestrepen. In zeer korte tijd vreten ze de buxus, die nochtans bekend staat als een sterke plant, helemaal kaal. De resterende blaadjes worden bruin waardoor het lijkt of de plant onvoldoende water heeft gekregen. Om de rupsen te bestrijden kan je gebruik maken van een biologisch bestrijdingsmiddel dat je doorgaans kan verkrijgen bij een tuincentra of een tuinaannemer. Belangrijk is je buxussen regelmatig te controleren en zo snel mogelijk in te grijpen als ze in je siertuin zijn neergestreken.