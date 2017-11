Aparte rechtbank voor Halle-Vilvoorde: Koen Geens reageert

Minister van Justitie Koen Geens heeft zopas voor het eerst gereageerd op de heisa die is ontstaan door drie vonnissen van een Franstalige Brusselse rechter. Die beschuldigde het parket en de politie in onze regio onder meer van racisme tegen Franstaligen. Volgens Geens zal de bewuste rechter op de vingers getikt worden. Maar een aparte rechtbank in Halle-Vilvoorde komt er voorlopig niet.

Eenzelfde Franstalige Brusselse rechter bond begin deze week de kat de bel aan. Hij had het in zijn vonnissen tot driemaal toe over ‘racisme tegen Franstaligen door politie en parket’ bij feiten in Vilvoorde, Wezembeek-Oppem en Hoeilaart. Aan Vlaamse zijde was de verontwaardiging groot. Vanmiddag vroeg onder meer N-VA-volksvertegenwoordiger Kristien Van Vaerenbergh uit Lennik, die dinsdag in ons journaal pleitte voor een eigen Nederlandstalige rechtbank voor Halle-Vilvoorde, Justitieminister Geens in het parlement om een reactie.

Koen Geens: “De procureur-generaal verzekert mij dat hij een heel boze brief zal schrijven aan de eerste voorzitter, en via de eerste voorzitter aan de rechtbank eerste aanleg Brussel Frans, om duidelijk te maken dat wat in die beslissingen staat niet kan en niet redelijk is.”

Geens reageerde ook voor het eerst op de vraag om een eigen rechtbank in Halle-Vilvoorde, een vrag die de jongste dagen luidop klonk bij heel wat burgemeesters in onze regio. Maar die rechtbank komt er voorlopig niet, zegt Geens.

“Ik denk daar niets van. Want dat staat niet in het regeerakkoord. Zoals ik de scheiding der machten niet mag beoordelen, moet ik ook het regeerakkoord uitvoeren”