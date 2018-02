Bart Nevens: “Schauvliege goochelt met cijfers over toegankelijk groen in Vlaamse Rand”

Begin januari maakte minister Schauvliege bekend dat ze 100 hectare bos had overgekocht van het Brusselse OCMW. Het gaat om bossen in Dilbeek, Beersel en Halle. Volgens de minister is er daardoor nu al 700 van de beoogde 1000 hectare bijkomend toegankelijk groen gecreëerd in de Vlaamse Rand. Maar bij dat cijfer stelt N-VA-parlementslid Bart Nevens zich vragen.

"In principe gaat het over 700 hectare dat zij vandaag aanschouwd als bijkomend toegankelijk groen. Maar veel van die gebieden waren al toegankelijk dus dat mag niet bijgenomen worden in die 1000 hectare extra die moeten gecreeërd worden. Schauvliege rekent zich rijk in haar beleid. Dat kan niet", aldus Nevens.

Volgens Nevens goochelt Schauvliege dus met de cijfers. Toch wel forse kritiek van een coalitiepartner in de Vlaamse regering. Het N-VA-parlementslid pleit voor een transparante aanpak en écht nieuw toegankelijk groen. We hebben het kabinet van minister Schauvliege gecontacteerd voor een reactie, maar kregen geen gehoor.

