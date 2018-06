Beerselse jongeren filmen hun fietstraject

“Om te kunnen werken aan een fietsvriendelijkere gemeente, willen we graag weten welke trajecten het vaakst gebruikt worden”, legt schepen van Jeugd Jo Vander Meylen uit. “We vragen daarom aan de Beerselse jongeren om hun fietsroute in beeld te brengen. Op die manier willen we hen ook de kans geven om mee te participeren in het beleid en mee te denken over manieren om Beersel fietsvriendelijker te maken. Tegelijk willen we met het project het fietsen in onze gemeente promoten.” Concreet roept de gemeente jongeren tussen 14 en 30 jaar op om met een helm met daarop een camera hun fietstraject naar school, de jeugdbeweging, vrienden of familie in beeld te brengen. “De helm met camera kunnen ze lenen van de gemeente voor een periode van maximum drie dagen na mekaar. Wie meedoet, kan een actiecamera winnen.” Meer info vind je op www.beersel.be.