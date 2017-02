Belangenconflict niet rechtsgeldig, zegt Brussel. Geluidsboetes vanaf middernacht

Het Brussels Gewest zal vanaf middernacht boetes innen voor toestellen die de strengere geluidsnormen niet respecteren. Volgens Brussels minister-president Vervoort (PS) en minister van Leefmilieu Fremault (CDH) is het nieuwe Vlaamse belangenconflict niet rechtsgeldig. Dat laten de twee Brusselse politici weten in een mededeling.

Vanmorgen werd een nieuw Vlaams belangenconflict ingediend tegen de nieuwe Brusselse geluidsnormen. Dit werd ook ingediend bij het Overlegcomité, dat is het overlegorgaan van de verschillende regeringen in ons land. Daardoor zouden de nieuwe normen opnieuw voor 60 dagen opgeschort worden. Omdat de Brusselse regering al op voorhand twijfels had geuit over de geldigheid, koos de Vlaamse overheid ervoor om een belangenconflict in te dienen als gemeenschapsregering.

Maar Brussels minister-president Vervoort (PS) en minister van Leefmilieu Fremault (CDH) hebben naar eigen zeggen juridisch advies ingewonnen en blijven erbij dat dit nieuwe Vlaamse belangenconflict niet rechtsgeldig is. Ze baseren zich hiervoor op een wet uit 1980 over de institutionele hervorming. Die bepaalt dat een belangenconflict slechts 1 keer kan ingeroepen worden tegen hetzelfde probleem.

Opmerkelijk is wel dat tijdens de communautaire heise rond de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde er wel meerdere belangenconflicten mochten ingediend worden door onder meer de Brusselse-, de Waalse-, de Franstalige- en de Duitslaige gemeenschapsregering en ook de Franse gemeenschapscommissie. Maar nu vragen Vervoort en Fremault in een mededeling aan premier Michel om de rechtstaat na te leven en het belangenconflict niet te agenderen op het Overlegcomité.

Vervoort en Fremault vragen voorts aan federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) om snel werk te maken van rechtvaardige vliegroutes. Het liefst over dunbevolkte gebieden en in overeenstemming met de internationale geluidsnormen. Volgens de twee Brusselse politici is dit in het belang van iedereen en de ontwikkeling van de luchthaven.

Het enige concrete voorstel dat voorlopig ter discussie op tafel werd gelegd, was van de Brusselse regering, aldus Vervoort en Fremault. Maar volgens hen weigert de Vlaamse regering elke toegeving terwijl zij de meeste opbrengsten ontvangen uit de luchthavenactiviteiten.

Brussel legt dus het nieuwe Vlaamse belangenconflict naast zich neer. Dat betekent dat de nieuwe normen vanaf middernacht gelden en dat overtreders dus boetes zullen moeten betalen. Enkel wanneer de vliegtuigen over Vlaams grondgebied gestuurd worden, kunnen de maatschappijen alsnog ontsnappen aan de boetes.