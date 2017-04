Bellot wil met grotere spreiding impasse doorbreken rond Brusselse geluidsnormen

De omwonenden zullen volgens de plannen van Bellot op bepaalde momenten zeer intensief overvlogen worden. Maar in ruil zouden ze evenveel stille periodes krijgen. Om dat te bewerkstelligen wil minister Bellot nieuwe vliegroutes introduceren. Het voorstel past in een breder pakket maatregelen dat vandaag besproken zal worden tijdens het Overlegcomité, dat is overlegorgaan van de verschillende regeringen in ons land. De bedoeling is om een uitweg te vinden in de politieke impasse rond de strengere geluidsnormen die het Brussels Gewest wil toepassen. Dat kan vanaf zaterdag want dan verloopt de deadline van het tweede belangenconflict dat Vlaanderen tegen Brussel had ingeroepen.