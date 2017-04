Bewonder 17de-eeuwse schilderijen in Halse basiliek op Erfgoeddag

Op zondag 23 april 2017 kan je naar aanleiding van Erfgoeddag twee gerestaureerde mirakelschilderijen van dichtbij bewonderen in de basiliek van Halle. Het gaat om twee topwerken uit de 17de eeuw.

"Clarisse Madonna"

Dit mirakelschilderij werd geschonken door Clarisse, een lakenkoopman uit Rijsel, die goed bevriend was met Rubens. Omdat Rubens en Helene Fourment naar verluidt regelmatig op bezoek waren bij de familie Richardot op het, ondertussen verdwenen, kasteel van Lembeek, zou het kunnen dat Clarisse de schilderij liet maken in het atelier van Rubens. Volgens restaurateur Johan Van den Eeden is dit een topwerk.

"De Madonna der gehangenen met zicht op het middeleeuwse Halle"

Ook dit schilderij stelt verschillende taferelen van de Rubensgravure voor. Historisch is dit waarschijnlijk ook het oudste ‘fotografische’ zicht op Halle met in de verte de nog gotische toren. De toren links behoort waarschijnlijk tot het verdwenen kerkje van Buizingen. Rechts op het schilderij zie je de ‘Stroppen’, waar de galg stond.

Foto's: Jean-Marie Demol