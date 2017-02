Blokker sluit winkels in Halle, Drogenbos, Leeuw en Vilvoorde

Blokker sluit de winkels in Halle, Drogenbos, Sint-Pieters-Leeuw en Vilvoorde. Ook in Brussel gaan vier winkels van de huishoudketen onherroepelijk dicht. De sluiting maakt deel uit van een herstructurering bij Blokker waarbij 69 vestigingen in ons land dichtgaan. Ruim 300 van de 900 personeelsleden verliezen hun baan.

Dinsdag raakte bekend dat Blokker noodgedwongen moet herstructureren. De omzet is de voorbije vijf jaar met 20% procent gedaald. In 2015 was er een operationeel verlies van 15 miljoen euro. Vorig jaar zakte Blokker nog dieper in het rood. Welke winkels precies dichtgaan wil de directie voorlopig niet bevestigen maar de vakbonden gaven wel meer details.

In onze regio sluiten de winkels in Halle en Vilvoorde, twee steden die nu al af te rekenen hebben met een grote leegstand. Ook in Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos gaan de Blokker-winkels dicht. In het Brussels gewest gaat het om de vestigingen in Anderlecht, Brussel-centrum, Elsene en Laken.

De vakbonden zullen proberen om via de procedure-Renault zoveel mogelijk banen te redden. Ook willen ze een geloofwaardig toekomstplan voor de keten. Op 14 februari is er alvast een eerste informatievergadering gepland.