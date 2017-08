Boortmeerbeek ziet intergemeentelijk zwembad in Kampenhout niet zitten

6 maanden na de eerste gesprekken tussen Haacht, Herent, Boortmeerbeek en Kampenhout over een intergemeentelijk zwembad, haakt Boormeerbeek plots af. Die wil niet meestappen in een haalbaarheidsstudie die moet uitwijzen of de bouw en uitbating van een gezamenlijk zwembad mogelijk is. Dat zou neergepoot worden op de site van de vroegere witloofveiling aan Kampenhout-Sas.

“Eventuele subsidies zouden Boortmeerbeek nog kunnen overtuigen, maar voorlopig is het een ‘neen’. De gemeente wil financieel gezond blijven en ziet een jaarlijkse zwembadinvestering van 180.000 euro, en dat 20 jaar lang, niet zitten”, verduidelijkt burgemeester Michael Baert van Boortmeerbeek op ROB-tv. “Een spijtige zaak”, vinden Haacht en Kampenhout. Alle schoolkinderen uit de betrokken gemeenten moeten nu immers naar Leuven of Mechelen alvorens ze kunnen gaan zwemmen. Bovendien geeft een intergemeentelijke samenwerking meer kans op subsidies van de Vlaamse overheid. Of door het afhaken van Boortmeerbeek het project definitief in de koelkast verdwijnt, is voorlopig niet duidelijk. Meer hierover straks in het nieuws op RINGtv.