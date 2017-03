Bouwaanvraag gelanceerd voor jachthaven Lot

Het kanaal naar Charleroi werd rond 1830 gebouwd als verbinding tussen Brussel en de steenkoolbekkens in Wallonië. Ondanks de vele aanpassingen uit het verleden, voldoet het kanaal niet meer aan de huidige behoeften en is een opwaardering nodig. Daarom zal het kanaal in de toekomst verder uitgediept worden. Voorts zullen er tal van nieuwe bruggen en sluizen geplaatst worden in Drogenbos, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel en Halle. Deze ingrepen moet de doorgang op het kanaal bevorderen, ook voor grote schepen. (Bekijk ook de reportage: 'Vier nieuwe bruggen op kanaal tussen Beersel en Drogenbos')

Daarnaast wordt ook wonen en vertoeven langs het water aangenamer met onder meer een kleine jachthaven tussen Lot en Ruisbroek. Die zal worden ingeplant langs de linkeroever van het kanaal, op de site gelegen tussen de Frans Walravensstraat en de Jean-Baptiste Rampelstraat/Grensstraat.

Ze zal aanmeergelegenheid bieden aan een tiental plezierboten en kleine zeilschepen en zal beheerd worden op basis van een concessieovereenkomst door een derde partij. Verder wordt er ook de nodige infrastructuur voorzien voor het te water laten van kano’s. De bouwaanvraag voor de aanleg van de jachthaven is intussen ingediend. Nog tot 11 april 2017 kunnen de plannen worden ingekeken op het gemeentehuis van Beersel.