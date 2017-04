Brusselse geluidsnormen worden toegepast, inning volgt pas later

Zaterdag loopt het tweede belangenconflict af dat Vlaanderen had ingeroepen tegen de toepassing van de strengere Brusselse geluidsnormen. Voorlopig is er echter nog geen akkoord over een evenwichtige spreiding. Dat bleek gisteren na afloop van het Overlegcomité, dat is het overlegorgaan tussen de federale en regionale regeringen. (Bekijk ook de reportage: 'Brusselse regering beslist donderdag over toepassing strengere geluidsnormen')

Ondanks het uitblijven van een akkoord heeft de Brusselse regering vanmorgen toch beslist om de strengere geluidsnormen toe te passen. Maar om de onderhandelingen toch een kans te geven zullen de boetes pas over 1,5 tot 2 jaar geïnd worden. Minister president Rudi vervoort (PS) benadrukt ook dat de Brusselse regering constructief wil blijven meewerken aan een structurele oplossing. Hij vindt ook dat federaal minister van Mobiliteit François Bellot reeds goed werk heeft geleverd. (foto Brussels Airlines)