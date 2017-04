Brusselse regering beslist donderdag over toepassing strengere geluidsnormen

Morgen tijdens de wekelijkse ministerraad zal de Brusselse regering bepalen of de strengere geluidsnormen vanaf dit weekend zullen toegepast worden. In het Vlaams parlement stelde volksvertegenwoordiger Katia Segers (Sp.a) voor om een internationaal bemiddelaar aan te duiden om een doorbraak te forceren in de politieke impasse.

De Brusselse regering is ontgoocheld over het feit dat federaal minister van Mobiliteit Bellot nog steeds geen werk heeft gemaakt van een concreet voorstel om de geluidshinder rond Brussels Airport aan te pakken. In de krant De Tijd was er wel sprake over een bredere spreiding via nieuwe vliegroutes. Maar die nota was nog onvoldoende uitgewerkt omdat Bellot naar eigen zeggen pas begin april van de Brusselse regering de gegevens heeft gekregen van de meetstations die de geluidshinder registreren.

Externe bemiddelaar aanduiden?

Zoals bekend wil Brussel geen vliegtuigen over dichtbevolkte gebieden. “Opmerkelijk is wel dat 60% van de overtredingen geregistreerd werden door een geluidsmeter in een gebied met een lage bevolkingsdichtheid en dat de overtreders tot de meest moderne en geluidsarme vliegtuigen behoren”, merkte Vlaams minister-president Geert Bourgeois vanmiddag fijntjes op in het Vlaams parlement waar over de kwestie gedebatteerd werd. Volksvertegenwoordiger Katia Segers (Sp.a) stelde voor om een externe internationale bemiddelaar aan te stellen om uit de impasse te geraken. Vlaanderen en ook de federale regering dringen er ook op aan om de geluidsnormen op te schorten.

Brusselse regering bepaalt morgen of geluidsnormen worden toegepast

Minister-president Rudi Vervoort (PS) zei na afloop van het Overlegcomité vanmorgen ontgoocheld te zijn omdat er nog steeds niets concreets op tafel ligt. De Brusselse ministerraad zal zich morgen over de kwestie buigen en ook bepalen of vanaf zaterdag de strengere geluidsnormen zullen toegepast worden. Zaterdag loopt immers het tweede belangenconflict af dat Vlaanderen tegen de geluidsnormen wordt geroepen.