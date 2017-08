Burgemeester Bonte bevestigt dat brein achter aanslagen in Vilvoorde verbleef

De imam uit Ripoll die mogelijk betrokken zou zijn bij de recente bloedige aanslagen in Spanje heeft wel degelijk in Vilvoorde verbleven. Dat bevestigt burgemeester Bonte van Vilvoorde. Abdealbaki Es Satty zou achter de radicalisering van de daders zitten.

De aandacht van de speurders in Spanje gaat meer en meer uit naar de imam van het stadje Ripoll, het plaatsje waarvan de meeste verdachten afkomstig zijn. De man is mogelijk één van de doden die vorige week vielen bij de ontploffing van een huis in Alcanar, waar de daders mogelijk gasbommen probeerden te maken.

De imam ging zo'n 2 jaar geleden in Ripoll wonen. Onder zijn invloed zouden de jonge terroristen in zeer korte tijd geradicaliseerd zijn. De man zou aan het hoofd van de terreurcel hebben gestaan. Gisteren werd alvast de woning van de imam in Ripoll doorzocht.

Volgens buren zou de imam de voorbije jaren meermaals naar België zijn gereisd en zou hij in Vilvoorde of Diegem hebben verbleven. Hij zou ook plannen hebben gehad om definitief in België te komen wonen.

Het federaal parket kan de informatie in de Spaanse kranten voorlopig niet bevestigen. Wel heeft burgemeester Bonte van Vilvoorde intussen bevestigd dat de man wel degelijk in zijn stad verbleven heeft.