Burgemeester Dilbeek is Brusselse 'lakse' rechtspraak beu

In mei reed een trouwstoet Dilbeek uitbundig binnen om er een fotoreportage te maken. De politie zette een van de wagens aan de kant voor een controle. Daarbij ontstond een vechtpartij waarbij vier politie-inspecteurs gewond werden. Voor die feiten werden een man uit Vilvoorde en een man uit Brussel opgepakt, beiden hadden al een strafblad.

De zaak kwam voor de Franstalige Brusselse rechtbank. Die bevond beide mannen schuldig aan weerspanningheid, maar schortte hun straf op. Ook werden ze niet veroordeeld voor slagen en verwondigen. De rechter sprak hen vrij, ‘omdat de vechtpartij niet gereconstrueerd kon worden’.

Schril contrast

Burgemeester Willy Segers (N-VA) reageert geschokt. “Dit soort rechtspraak tart elke verbeelding. Het is onaanvaardbaar dat gratuit en duidelijk aantoonbaar geweld op politiemensen in functie door daders met een strafblad op deze wijze wordt afgehandeld.” Segers gaat verder en verwijst naar de zesde staatshervorming: “De rechtspraak in Brussel staat in contrast met de normen en waarden die de gemeenschap in de Vlaamse Rand nastreeft. We hebben sinds de zesde staatshervorming dan wel een eigen parket in Halle-Vilvoorde, maar het kan niet dat daders van feiten op ons grondgebied nog altijd in Brussel berecht worden, waar ze dan ook nog eens kunnen kiezen voor de behandeling door een Franstalige rechtbank. Het is geweten en nog maar eens bewezen wat voor laksheid daar huist."

De burgemeester eist de komst van een Vlaamse rechtbank, maar beseft dat dit wetmatig onmogelijk is. Hij concludeert dat het BHV-luik binnen de zesde staatshervorming een “ongelofelijke miskleun” is geweest.