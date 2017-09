Burgemeesters en provincie vragen Bellot waar vliegwet blijft

Het Platform Luchthavenregio Vlaams-Brabant is een initiatief van de burgemeesters van Oost-Brabant en Halle-Vilvoorde, samen met de provincie. Het platform uit de lokale bezorgdheden en vertolkt de gemeenschappelijke visie en strategie op de toekomstige ontwikkelingen van de luchthaven van Zaventem vanuit het lokale niveau. In een open brief vragen de provincie en de burgemeesters aan federaal minister van Mobiliteit Bellot om ‘onverwijld werk te maken van een bindende vliegwet, waardoor een billijke spreiding van de lasten van de luchthaven wordt vastgelegd’. Bellot probeerde de voorbije maanden de verschillende partijen rond de tafel te brengen om een compromis uit te werken, maar het water is erg diep. De burgemeesters en de provincie hebben ook een waarschuwing voor minister Bellot. Volgens het platform kan het recente Brusselse arrest over de toepassing van de geluidsnormen ertoe leiden dat meer vluchten van en naar Zaventem over Vlaams-Brabantse gemeenten worden gestuurd. En dat is volgens het platform ‘zonder meer ontoelaatbaar’.