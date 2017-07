Chirojongens Steenhuffel worden ziek tijdens kamp

De chirojongens van Steenhuffel hebben hun jaarlijkse kamp in het Luxemburgse Tennevil moeten afbreken nadat 15 van de 90 kinderen plots ziek waren geworden.

De voorbije dagen was er al een 5-tal kinderen dat moest braken en met maag- en darmproblemen kampte. Afgelopen nacht kwamen daar plots nog eens 10 kinderen bij. De dokter werd verwittigd en er kwamen ook verschillende ambulances ter plekke. Uiteindelijk moest echter niemand van de kinderen naar het ziekehuis worden gevoerd.

Toch werd beslist om het kamp vroegtijdig af te breken omdat moeilijk kon worden ingeschat of en hoeveel kinderen nog meer ziek zouden worden. Het kamp in het Luxemburgse plaatsje was aan zijn achtste dag toe. Overrmorgen zouden de chirojongens van Steenhuffel sowieso naar huis zijn gegaan. Voordien stond er nog het traditionele kampvuur op het programma, maar dat zal dus niet kunnen doorgaan...

Alle kinderen werden opgehaald door hun ouders.