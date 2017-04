Civiele bescherming in Liedekerke gaat dicht, bevestigt minister Jambon

Zoals verwacht zullen de kazernes van Liedekerke en Jabbeke na de hervorming van de civiele bescherming de deuren moeten sluiten. In Vlaanderen behoudt men enkel de kazerne in Brasschaat. In Wallonië zal na de hervorming enkel de kazerne van Crisnée behouden worden. De reorganisatie moet tegen 2019 een feit zijn. Minister Jambon benadrukt wel dat er geen ontslagen zullen vallen.

Tegen de sluiting was er de voorbije weken al heel wat protest. Politici benadrukten de centrale ligging van de Liedekerkse eenheid in ons land. Die heeft ook heel wat ervaring in het opereren in dichtbevolkte gebieden door de vele operaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Maar Brasschaat krijgt toch de voorkeur van de regering omwille van de aanwezigheid van heel wat petrochemische bedrijven in de Antwerpse haven. Chemische en nucleaire opdrachten worden trouwens één van de drie overgebleven taken van de civiele bescherming na de hervorming. Brandbestrijding en watervoorziening daarentegen worden overgeheveld naar de brandweer.

Dat Brasschaat toevallig ook de woonplaats is van de minister en de gemeente waar hij burgemeester is, is geen criterium geweest. Dat benadrukte de minister op de persconferentie. Volgens hem gebeurde de keuze op basis van een risico-analyse.

In Liedekerke zien veel werknemers een verhuizing naar Brasschaat niet zitten. Voor hen wordt een overstapmogelijkheid voorzien naar de lokale brandweer. Medewerkers van de civiele bescherming zullen ook hetzelfde statuut krijgen als de collega’s van de brandweer.