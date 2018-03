College Vilvoorde winnaar Nieuwsneuzenwedstrijd RINGtv

2 Maanden lang gaven 10 middelbare scholen uit onze regio het beste van zichzelf om zoveel mogelijk nieuws te verzamelen en dat nieuws op een goede manier te verslaan. De oogst mag gezien worden, want de scholen sprokkelden niet minder dan 213 artikels bij elkaar!

De school die het meeste en de beste artikels bijeenschreef was het College van Vilvoorde, waar de leerlingen van 5 en 6 humane wetenschappen vanmorgen de overwinningstrofee in ontvangst mochten nemen. Ook de leerlingen van 5 communicatie van het Heilig-Hart & College in Halle kunnen terugblikken op een verdienstelijke 2 maanden, want zij werden tweede in de Nieuwsneuzenwedstrijd.

Een dikke proficiat aan de winnaars en aan alle leerlingen die van onze Nieuwsneuzenwedstrijd een overdonderend succes hebben gemaakt!