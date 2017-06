Défi trekt naar Raad van Europa tegen de vernietiging van taalregisters door Homans

In de gemeenten Wezembeek-Oppem, Drogenbos, Kraainem, Linkebeek en Sint-Genesius-Rode kregen de inwoners een brief met de vraag of ze hun officiële documenten de volgende 4 jaar meteen in het Frans willen ontvangen. De brief is geïnspireerd door een arrest van de Raad van State rond de niet benoeming van Thiéry als burgemeester van Linkebeek. Maar dat arrest wordt door de Vlamingen anders begrepen dan de Franstaligen. Volgens de faciliteitengemeenten bepaalt het arrest dat Franstalige inwoners niet telkens opnieuw hun taalvoorkeur moeten bevestigen. En dus verstuurden ze een brief om een taalregister te kunnen aanleggen. Maar minister Homans heeft de gemeenteraadsbeslissingen ter zake vernietigd. Volgens haar blijft de omzendbrief Peeters van kracht want die werd ook nooit vernietigd door de Raad van State. En dus is het aanleggen van zo’n taalregister ook onwettig.

De gemeenten Linkebeek en Wezembeek-Oppem hebben intussen aangekondigd dat ze de beslissing van Homans zullen aanvechten bij de Raad van State. Défi trekt naar de Raad van Europa. Ook volgens deze partij is het taalregister gewoon een uitvoering van een arrest van de Raad van State. De beslissing van Homans is volgens Défi dan ook onaanvaardbaar en het bewijs dat N-VA niet als een democratische partij kan beschouwd worden omdat ze de fundamentele principes van de rechtstaat met de voeten treedt.