De Block opent Dag van de Zorg in Vlezenbeek

Vandaag is het Dag van de Zorg. 255 zorg- en welzijnsvoorzieningen zetten de deuren wagenwijd open voor het publiek. Een van hen is het revalidatieziekenhuis Inkendaal in Vlezenbeek. Daar kwam minister van Volksgezondheid Maggie De Block het evenement openen.

De Dag van de Zorg is al aan z’n zevende editie toe. Het evenement is de afsluiter van de Week van de Zorg, die allerlei thema’s uit de sector, aan bod liet komen. Dit jaar nemen een recordaantal voorzieningen deel aan de Dag van de Zorg. Het zijn er 255. Ook in revalidatieziekenhuis Inkendaal in Vlezenbeek bij Sint-Pieters-Leeuw staan de deuren vandaag open voor het grote publiek. In het ziekenhuis kunnen mensen met een neurologische aandoeningen, of na een zwaar verkeersongeval of beroerte terecht voor revalidatietherapie op maat. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block kwam vanochtend de aftrap geven van de Dag van de Zorg in Inkendaal. Bezoekers konden er ontdekken wat revalidatie allemaal inhoudt en in de huid kruipen van een patiënt.

