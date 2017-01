Diegem wordt het vaakst overvlogen

Na Diegem kregen de wijk Stokkel (een gehucht op de grens met Kraainem, Sint-Pieters-Woluwe en Sint-Lambrechts-Woluwe), Sint-Pieters-Woluwe en Kortenberg de meeste vluchten over zich heen. Maar het is niet in Diegem dat er het vaakst geklaagd wordt over de geluidsoverlast. De meeste klachten komen immers uit Sint-Pieters-Woluwe, Sint-Lambrechts-Woluwe, Kraainem, Wezembeek-Oppem, Waterloo, Jette, Neder-Over-Heembeek, Wemmel. Het gaat om voorlopige cijfers. De volledige statistieken zullen in februari worden bekend gemaakt.