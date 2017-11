Dieven geklist in Elewijt dankzij efficiënte werking BIN

In Elewijt, bij Zemst, zijn 2 inbrekers op heterdaad betrapt en opgepakt door de politie. Dat was mogelijk dankzij de effciënte werking van het zogenaamde BIN of Buurt Informatie Netwerk.

De politie werd donderdagavond opgeroepen voor een inbraak in de Kastanjedreef in Elewijt. Daarbij konden 2 inbrekers op heterdaad worden betrapt. Alle leden van het BIN-netwerk Elewijt kregen onmiddellijk ook een waarschuwing. En dat wierp zijn vruchten af want het was een BIN-lid die de politie cruciale informatie doorspeelde, waardoor de 2 inbrekers konden worden gevat.