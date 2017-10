Dilbeek heeft een nieuw mobiliteitsplan

Volgens schepen van Mobiliteit Stijn Quaghebeur voldeed het oude mobiliteitsplan niet langer aan de huidige noden. "Precies om al die noden beter in kaart te kunnen brengen, zijn we gaan praten met mensen in de verschillende deelgemeenten. Ook adviesraden konden daarbij hun zegje doen", zegt Stijn Quaghebeur. "Het grootste knelpunt zijn ongetwijfeld de vele verplaatsingen met de auto, met alle gevolgen vandien op het vlak van leefbaarheid en verkeersveiligheid in de wijken en in onze woonstraten."

Het nieuwe Dilbeekse mobiliteitsplan zet in op dorpskernen en lokale wegen, waar de verkeersveiligheid moet verhoogd worden. "Het is geen beleid tegen de auto, wel tegen de auto op de verkeerde plaats", zo luidt het. Het is de bedoeling dat op die lokale wegen voetgangers en fietsers letterlijk en figuurlijk voorrang zullen krijgen. Op verbindings- en ontsluitingswegen gebeurt dat met voet- en fietspaden en eventueel ook met snelheidsremmers."

In totaal bevat het nieuwe plan maar liefst 185 acties voor de korte, middellange en lange termijn. 57 van die acties hebben betrekking op het uitbouwen van een sluitend fietsnetwerk. Heel wat van die acties zijn al in uitvoering. Het gaat onder meer over de aanleg van fietspaden, de herinrichting van dorpskernen, blauwe zones, de herwaardering van trage wegen en veiliger schoolomgevingen."

Verder blijft Dibeek vragende partij voor een treinstation in Schepdaal en pleit de gemeente voor een betere doorstroming op de N8 voor zowel personenwagens als het openbaar vervoer.

Meer details op www.dilbeek.be/mobiliteitsplan