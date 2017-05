Dilbeek wil 300 nieuwe plaatsen creëren in lager onderwijs

'Voor alle Dilbeekse kinderen een plek in een Dilbeekse school', dat is het streefdoel van het Dilbeekse gemeentebestuur. Daarom werkte Dilbeek een netoverschrijdend toekomstplan uit dat de capaciteit van het basisonderwijs op termijn moet vergroten met twee tot driehonderd plaatsen.

Dibeek kampt al jaren met een toenemd plaatsgebrek in haar basisscholen. Dat is vooral het gevolg van de groeiende instroom van jonge gezinnen in de gemeente. De capaciteit van de scholen moet dus dringend omhoog. Dilbeek kan niet rekenen op bijkomende financiering van de Vlaamse overheid omdat die enkel rekening houdt met het aantal geboorten in de gemeente en niet met de instroom van buitenaf. Daarom heeft Dilbeek nu zelf een toekomstplan uitgewerkt. Dat voorziet onder meer in de bouw van twee nieuwe scholen maar er zouden ook twee scholen samensmelten. Met de uitvoering van het plan wordt volgend schooljaar begonnen.