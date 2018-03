Dilbeekse 'parkeervrees' blijkt gegrond

De vrees dat het betalend maken van de stationsparking in Ternat een nadelig effect zou hebben op buurgemeente Dilbeek blijkt gegrond. In de stationsbuurt van Sint-Martens-Bodegem, waar je gratis kan parkeren, staan sinds de invoering van het betalend parkeren in Ternat veel meer auto's. Schepen Stijn Quaghebeur (N-VA) eist een oplossing.

"Het valt op dat sinds de invoering van het betalend parkeren in Ternat, de parkeerrijen op de Molenstraat aanzienlijk groter zijn geworden," aldus Quaghebeur. "Ik heb de mobiliteitsdeskundige gevraagd het probleem verder in kaart te brengen. We zullen de NMBS hiermee confronteren en een oplossing eisen: ofwel stuurt men het betaalparkeren in Ternat bij ofwel moet men de parking aan het station van Bodegem uitbreiden."



Niet gebaat

Volgens Quaghebeur heeft de gemeente Dilbeek zelf genoeg geïnvesteerd in extra parkeergelegenheden in de Bodegemse stationsbuurt en ligt de bal nu dus in het kamp van de NMBS. "Wij hebben ons deel al gedaan door de heraanleg van het Stationsplein en een betere structurering van de parking aan het Castelhof," zegt hij. "We zouden verdere maatregelen kunnen nemen zoals de uitbreiding van de blauwe zone of een parkeerverbod, maar daar zijn de

treinreizigers niet bij gebaat. De NMBS moet de problemen oplossen die het zelf heeft veroorzaakt."