Doodrijder Merel (12) had oogziekte al voor fatale ongeval

De Brusselse strafuitvoeringsrechtbank zal op 24 augustus een gespecialiseerde oogarts aanwijzen die de medische toestand van de doodrijder van Merel De Prins (12) moet onderzoeken. De man kreeg in januari 5 jaar cel, maar kwam in maart al vrij om medische redenen. Het parket is van oordeel dat zijn huidige medische toestand het intussen toelaat om terug te keren naar de gevangenis. Opvallend is dat de oogziekte van de doodrijder al dateert van voor het ongeval.

Het parket had recent een wetsarts aangesteld om Muhammed Aytekin te onderzoeken. Hij heeft volgens zijn advocaat een oogziekte aan beide ogen die er niet op verbetert. Hij werd vrijgelaten omdat hij in de gevangenis niet de nodige medische hulp zou krijgen. “Aytekin heeft al twee operaties gehad en heeft misschien een derde operatie nodig”, zegt meester Yannick De Vlaemynck. “Die operatie zou kunnen leiden tot een definitieve blindheid en daarom volgt hij nu een aantal behandelingen in de hoop die derde operatie te vermijden.”

Volgens het verslag van de wetsarts van het parket staat de medische toestand van Aytekin een gevangenisopsluiting niet in de weg. “Maar een wetsarts is geen gespecialiseerde oogarts”, gaat De Vlaemynck verder. “We hebben dat ook zo gepleit voor de strafuitvoeringsrechtbank en die zal op 24 augustus een oogarts aanduiden voor een tegenexpertise. Pas daarna zal er een beslissing volgen”, aldus De Vlaemynck. Nog volgens de advocaat had Aytekin de oogziekte al op het moment van het dodelijk ongeval van Merel De Prins.