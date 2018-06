Het wordt stilaan een traditie: op een zucht van de zomervakantie komen duizenden kinderen van lagere scholen uit en rond Vilvoorde zich inspannen én vermaken - lopen én dansen - op de Go Run For Fun. Domein Drie Fonteinen kleurde vanmiddag weer helemaal roze met jonge lopertjes en RINGtv was erbij.

Duizenden kinderen lopen Run For Fun in Vilvoorde

Go Run For Fun is een internationale campagne om kinderen tot lopen aan te zetten. Het initiatief streek in 2014 voor het eerst neer in Vilvoorde en werd sindsdien een vaste waarde aan het einde van de maand juni. Ook vanmiddag kwamen een 2500-tal kinderen tussen 6 en 12 jaar uit het lager onderwijs van scholen uit het Vilvoordse samen lopen en dansen. Olympisch kampioene Tia Hellebaut, polsstokspringster Fanny Smets en 400 meter-loper Julien Watré moedigden de kinderen aan. Meer foto’s van dit fijne evenement vind je op onze Facebookpagina.