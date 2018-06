Erfgoed Museum Asse opent de deuren

In Asse ging vrijdag het EMA of Erfgoed Museum Asse open. Het is ondergebracht in een vleugel van het Oud Gasthuis. Daarom besteedt het EMA veel aandacht aan de geschiedenis van het voormalige ziekenhuis. Maar er zijn ook tal van archeologische vondsten uit de Romeinse tijd te zien.

Al in 1928 was er sprake van een erfgoedmuseum in Asse maar het heeft nog 90 jaar geduurd voor het zover was. De gemeente Asse en de erfgoedverenigingen Ascania en Agilis sloegen de handen in elkaar en zijn er in geslaagd een stuk lokale geschiedenis aanschouwelijk te maken.

De Koninklijke Heemkring Ascania reconstrueert de geschiedenis van het Oud Gasthuis en meer bepaald de ziekenzorg in de 18de eeuw aan de hand van oude documenten, medisch materiaal, schilderijen en een unieke apothekerskast.

Met Archeologievereniging Agilis keren we verder terug in de tijd, meer bepaald naar de Romeinse periode. Waar nu het huidige Asse ligt, bestond 2000 jaar geleden al een belangrijke nederzetting. Agilis puurde een fraaie selectie uit de ruim 200.000 stukken die de vereniging rijk is. Het gaat om siervoorwerpen, gebruiksvoorwerpen...

Wie het EMA wil bezoeken, neemt best contact op met het Cultuurcentrum Asse.