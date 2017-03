Eternit verliest proces in beroep maar betaalt lagere schadevergoeding

Eternit is ook in beroep veroordeeld voor de dood van een vrouw door longvlieskanker. Het hof van beroep bevestigt hiermee de uitspraak in eerste aanleg die de familie van Françoise Jonckheere in het gelijk stelde. Maar de schadevergoeding die Eternit uit Kapelle-op-den-Bos hiervoor moet ophoesten is wel fors gereduceerd: 25.000 euro in plaats van 250.000 euro.

Eternit werd in 2011 veroordeeld tot een schadevergoeding van 250.000 euro aan de familie van Françoise Jonckheere. Zij overleed in 2000 aan longvlieskanker door het inademen van asbest. Ook de echtgenoot van Françoise werkte voor Eternit en overleed aan longvlieskanker in 1987. Toen Françoise 13 jaar later te horen kreeg dat ze dezelfde ziekte had besloot ze om Eternit te dagvaarden.

Eternit werd in 2011 veroordeeld en ging rechtstreeks in beroep met als verdediging dat de gevaren van asbest vroeger niet zo duidelijk waren. Maar volgens de beroepsrechter was Eternit sinds de jaren ’70 wel degelijk op de hoogte van de gevaren die asbest met zich meebrengt. Maar het bedrijf zou de risico's geminimaliseerd hebben en de werknemers ook onvoldoende beschermd hebben.

Opvallend is wel dat Eternit nu slechts 25.000 euro moet betalen aan de nabestaanden van het slachtoffer. Maar de familie reageert positief omdat opnieuw bevestigd wordt dat Eternit wel degelijk verantwoordelijk is voor het overlijden van enkele familieleden.