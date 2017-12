Vilvoorde is één van de 18 Vlaamse steden en gemeenten waar vanaf 1 maart volgend jaar opvang zal worden voorzien voor kinderen uit kwetsbare gezinnen. In totaal komen er 513 opvangplaatsen bij.

Extra opvangplaats voor kwetsbare kinderen in Vilvoorde

Het nieuws komt van Vlaams minister van Welzijn, Jo Vandeurzen (CD&V). Die laat ook weten dat in die opvangplaatsen ook activiteiten voor zowel kinderen als ouders zullen worden aangeboden. Het gaat dan bijvoorbeeld om themagerichte groepsactiviteiten en taalstimulering voor aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen tot 3 jaar. Om de opvangplaatsten te kunnen financieren, gaan overheid en privé samen in zee. Het gaat om een totale investering van 30 miljoen euro.

In totaal kwamen 56 aanvragen binnen vanuit 41 Huizen van het Kind, zowel vanuit Vlaanderen als vanuit Brussel. Een onafhankelijke jury selecteerde uit al die aanvragen vervolgens 18 projecten. Dat resulteert in welgeteld 513 opvangplaatsen in steden als Vilvoorde, Aalst, Tongeren, Leuven en Ieper.

Minister Vandeurzen: "Het is nu eenmaal zo dat kwaliteitsvolle basisvoorzieningen vanaf de eerste levensjaren leiden tot een blijvende, positieve impact op sociale, emotionele en fysieke ontwikkeling en op de latere schoolresultaten van het kind. Precies gezinnen in kansarmoede maken minder gebruik van bijvoorbeeld kinderopvang."